ضبط نصف طن هياكل دواجن فاسدة في حملات تموينية بالشرقية

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد إبراهيم، حملة تفتيشية ورقابية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب الثلاجات لوجود منتجات غير صالحه للإستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على كميه مقدارها 500 كيلو هياكل دواجن و50 كيلو كبد وقوانص غير صالحة للاستهلاك.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب المحال التجارية لاستخدامه أسطوانة بوتاجاز منزليه في غير الغرض المستخدم فيه.

كما تم تحرير ٤ محاضر ضد أصحاب محال تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بإستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

و فى سياق متصل، قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات الزقازيق وأولاد صقر والقنايات، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 14 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 460 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 119 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 60 محضر جنحة صحية للمخالفين بمراكز شرطة الزقازيق وأولاد صقر والقنايات.