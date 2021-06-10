جامعة طنطا السابع محليًا بتصنيف «ليدن» الهولندى لعام 2021

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة حققت طفرة كبيرة في التصنيف الدولى الهولندي «ليدن»، (CWTS Leiden U) لعام 2021، لأفضل جامعات العالم، حيث جاءت فى المركز الـ1010عالميًا والسابع محليا.

وقال الدكتور محمود ذكى، إن الجامعة نشرت 1119 بحثا من بينها 155 بحثا فى علوم الحياة والأرض، و436 فى علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحث فى مجال العلوم الفيزيائية والهندسية.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس ‏الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم إدراج جامعة طنطا بالتصنيف ضمن 8 جامعات مصرية فقط تم مطابقتها للمعايير الدولية للتصنيف لهذا العام والذى ضم 1225جامعة عالمية من إجمالي نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

وأضاف نائب رئيس ‏الجامعة، إن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمى العالمى المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والاشارة اليها والتعاون المؤسسى والدولى لانتاجها.

وفي إطار منفصل، أعلنت جامعة طنطا عن نجاح فريق طبى بوحدة العمود الفقري بكلية الطب فى إجراء جراحة نادرة لمريضة 39 عاما، تم خلالها استبدال غضروف رقبة بمفصل صناعي بالمستشفى التعليمى العالمى.

أشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريضة كانت تعانى من انزلاق غضروفي عنقى، لافتًا إلى أن عملية استبدال القرص العنقي عملية جديدة نسبيا ولا تصلح لكل المرضى.

وقال الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى، أن هذه العملية تعد الأولي من نوعها في وسط الدلتا، والتى تؤكد جاهزية المستشفى لإجراء مثل هذه الجراحات النادرة والدقيقة، فضلًا عن تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أهالي الغربية والمحافظات المجاورة.

وقال رئيس الفريق الطبى الدكتور محمد أسامة رمضان، أستاذ مساعد جراحة العظام بطب طنطا، أنه تم إجراء العملية من خلال فتحة بسيطة جدا لا تتجاوز 3 سم، إزالة الغضروف المنزلق المؤلم فى رقبة المريضة واستبداله بقرص صناعى جديد فى عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف.

وأضاف الدكتور محمد أسامة رمضان، أن المفصل الصناعي في الرقبة يحافظ على حركة الفقرات العنقية، ويعمل أيضا كعازل بين فقرتين متجاورتين، فضلًا عن تخفيف الضغط على الأعصاب وجذورها وتقليل احتمالات حدوث انزلاقات أو إصابات بالمستويات المجاورة.

ضم الفريق الطبى أطباء وحدة العمود الفقري بكلية الطب بجامعة طنطا وهم: الدكتور محمد أسامة رمضان"رئيسا"، والدكتور سيد نجم مدرس جراحة العظام، والدكتور محمد نجله والدكتور أسامه حجازى مدرس مساعد بقسم جراحة العظام.