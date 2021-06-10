«الأغنية اتظلمت».. «دولا دولا» يضع نيللي كريم في صدارة «جوجل»

تصدرت الفنانة نيللى كريم تريند جوجل بعد لقاء "المدفعجية" مع إحدى البرامج وتحدثوا عن مشاركتهم معها في أغنية "مليونير" تتر مسلسل بـ"١٠٠ وش" الذي عرض في رمضان ٢٠٢٠، ثم كرروا تجربة المهرجانات معها في أغنية "دولا دولا".

"الأغنية اتظلمت"

وأوضح أعضاء الفرقة في مقابلة مع برنامج "The Insider" بالعربي أن «دولا دولا اتظلمت كتير، كانت نازلة وسط حاجات كتير، وفي توقيت مش كويس. إحنا عملنا حاجة كويسة، وبالنسبة لنا إن إحنا عملنا حاجة مع نيللي جابت فيوز أو مجابتش شرف كبير لينا، وكانت فرصة كبيرة نعمل حاجة مع سوبر ستار زيها».

"نيللى والغناء"

وقالت نيللي كريم إنها لا تستبعد تقديم مزيد من الأعمال الغنائية في لقاء لها مع برنامج إنسايدر بالعربي، موضحة إنها تقوم ببعض الأمور من أجل المتعة.

"تصريحات عن شخصيتها"

وأشارت كريم في تصريحات سابقة عن مسلسلها ضد الكسر الذي عرض في رمضان ٢٠٢١:"أنا شخصيتى بعيدة تمام عن شخصية البلوجر اللى عملتها في ضد الكسر، يعنى مثلا أنا في مرة لقيت فنان زميل كاتب حاجة إيجابية عن المسلمين والمسيحيين وإنهم يد واحدة، فعجبنى الموضوع وشيرته ومدخلتش لمدة 3 أيام وبعد ما دخلت لقيت ناس كتير شتمانى وشاتمة الفنان اللى كاتب، فروحت حذفاه لأن مش هاقدر أدخل في جدال مع الناس، وأنا فعليا بفتح الفيس بوك مرتين أو تلاتة في الشهر".

وأضافت:" أنا عجبتني جداً شخصيتي في مسلسل ضد الكسر، لأنها ست قوية ومفترية وأنا كان نفسي أكون كده في الحقيقة، عشان لازم العواطف متكسرش حد عشان نكمل الحياة، فأنا شايفة إن هي الشخصية الصح لأن الضعيف بيداس عليه".

يذكر أن النجمة نيللي كريم قدمت مسلسل "ضد الكسر" فى الموسم الرمضانى الماضى من بطولة محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

