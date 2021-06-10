الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون بالغربية

صيانة كشافات وأعمدة
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون

شنت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، بحملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف على الحملة منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا وتركيب 9 كشافات جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وعلي جانب آخر أعلن اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، رفع 277 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد أعلن أنه تم رفع نحو 199 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مدينة زفتى، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جهته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد "عطا" اهتمام قيادات المحافظة بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة، حيث تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامه بطريق (المحلة -الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون

صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
صيانة كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون
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