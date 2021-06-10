الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد نموذجي بصفط الخمار في المنيا

تخصيص قطعة أرض
تخصيص قطعة أرض

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن تخصيص قطعة أرض بقرية صفط الخمار لإقامة وإنشاء مكتب بريد نموذجي عليها لخدمة أهالي القرية وتوابعها والقري المجاورة  ولتخفيف العبء والمشقة علي كبار السن وأصحاب المعاشات من الذهاب للقري المجاورة أو لمكاتب البريد بمدينة المنيا.

وأكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا بانه قد تم رفع المقاسات لقطعة أرض بمساحة 200 متر لبناء مكتب بريد نموذجي بقرية صفط الخمار  نظرا لمعاناة اهالي القرية والتي تقع غرب مركز المنيا خاصة وأنها من القري ذات المساحة والكثافة السكانيه المرتفعه والتي تعاني من مأساة عدم وجود مكتب بريد نموذجي بالقرية ليلبي احتياجات العدد الكبير من كبار السن واصحاب المعاشات وتوفيرا لمعانتهم من الازدحام المستمر او من صعوبة الانتقال للقري المجاوره أو الي المدينة للحصول علي خدمات المكاتب البريدية النموذجية٠ مشيرا إلي أن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتلبية مطالب المواطنين وأهالي القري والتخيف من الأعباء وتوفير كل أحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف علي ظريف رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار أنه تم البدء في انهاء الاجراءات والمكاتبات من خلال اللجنة المشكلة وذلك لتواصل مع الجهات المعنية والتنسيق المستمر والترتيب لسرعة انجاز المشروع في اقرب وقت لخدمة الاهالي.

وأوضح رئيس القرية أنه قام بمتابعة اعمال النظافة ورفع التجمعات ومخلفات القمامة والتراكمات والأتربة من طرق قري دمشاو هاشم حيث حيث قام قسم البيئة التابع للوحدة المحلية للقرية برفع 20 طن مخلفات وقمامة ونقلها للظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة لأهالي هذه القري خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لهذه القري وشوارعها.

تخصيص قطعة أرض
تخصيص قطعة أرض
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد بالمنيا
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد بالمنيا
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد بالمنيا
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد بالمنيا
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد بالمنيا
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد بالمنيا
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد بالمنيا
تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد بالمنيا
المنيا تخصيص قطعة أرض مكتب بريد نموذجي العميد محمد صلاح قرية صفط الخمار

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