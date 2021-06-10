ملكة جمال مصر تبرز رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير (صور)

لفتت ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، آلاء عاطف، إليها الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث حازت على إعجاب وتفاعل الالآف من المتابعين.

ملكة جمال مصر

أحدث إطلالة لملكة جمال مصر

واختارت آلاء، الظهور بفستان طويل مخملي باللون الكحلي، ذى أكمام طويلة، مزين بالكسرات البسيطة بطول الفستان، وياقة طويلة، وجاء الفستان يكشف رشاقتها، فهى كملكة جمال سابقة تهتم بالحفاظ على وزنها دون زيادة.

آلاء عاطف

من الناحية الجمالية

ومن الناحية الجمالية، اختارت مكياجًا هادئًا، حيث وضعت حمرة الشفاه الوردية، مع لمسة من الأيشادو الفاتح فوق العيون ليبرزها، وجعلت شعرها الطويل منسدلًا على أكتافها، وزينته بـ"هير بيس" فضية اللون، كما ارتدت أقراط فضية بارزة لتناسب إطلالتها.

وعلقت آلاء عاطف على صورها، قائلة: "احلم بلا خوف"، لتحصد الكثير من التعليقات الإيجابية، فكتب لها أحدهم: "النظر إليكي يعني النظر إلى الشمس"، وكتب آخر: "الجميلة الرايقة"، وغيرها من التعليقات.

آلاء عاطف

من هى آلاء عاطف ملكة جمال مصر؟

حصدت آلاء عاطف لقب ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، بعد منافسة قوية مع 26 متسابقة أخرى على اللقب فى مسابقة ميس إيجيبت، التى أقيمت فى العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد كبير من مشاهير المجتمع والمهتمين بعالم الموضة والأزياء، حتى كانت لجنة التحكيم مكونة من الدكتورة آمال رزق كرئيسة لجنة التحكيم، مع 3 سفراء من دول مختلفة.

ملكة جمال مصر

اهتماماتها

وعن اهتماماتها، تسعى آلاء عاطف إلى المحافظة على البيئة من خلال المبادرات الشبابية والتطوعية، فهذا كان هدف مشروعها فى مسابقة ميس إيجيبت 2019- 2020، وهى تدرس أيضًا بكلية الألسن، واختارت التخصص قسمًا إسبانيًا لحبها لهذا الشعب، وكانت تحمل رقم 15 داخل المسابقة، كما كانت لها تجربة بإعادة تدوير المخلفات لاهتمامها بييئة آمنة خالية من التلوث.