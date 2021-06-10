بلاغ يتهم إيمان البحر درويش بمشاركة «الإخوان» أغراضها الإرهابية

تقدّم المحامي طارق محمود، اليوم الخميس، ببلاغ ضد إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الأسبق، اتهمه فيه بالتشارك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها الخبيثة ونشر أخبار كاذبة لتحقيق أغراض إجرامية.

ونص البلاغ: “أنه بتاريخ 9/6/2021 نشر المقدم ضده البلاغ عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) منشورات تعمد فيها نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفوضى بين المواطنين، حيث علق على توجيهات رئيس الجمهورية بإصدار أوامره بتطوير محطات تحلية المياه لزيادة الرقعة الزراعية داخل مصر، وقام بالربط بين تلك التوجيهات وملف سد النهضة الإثيوبي، بالمخالفة للحقيقة وبتبني وجهة نظر جهات معادية”.

وأضاف المحامي في بلاغه: “تلك التصريحات أثارت الفزع بين المواطنين باعتبارها صادرة من شخصية عامة لها متابعيها، والقنوات الفضائية الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية سرعان ما تلقت تلك التصريحات وقامت بنشرها عبر برامجها المختلفة وأذاعتها عدة مرات، وهو ما يشير إلى احتمالية وجود اتفاق مسبق بين المقدم ضده البلاغ وقيادات إخوانية هاربة للخارج لنشر تلك الأخبار الكاذبة لإثارة الفوضى في البلاد”.

وأكد مقدم البلاغ على تلقي المبلغ ضده مبالغ مالية نظير ارتكابه تلك الأفعال، مؤكدا أن فعل المقدم ضده البلاغ إيمان البحر درويش يمثل جريمة التشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراض إجرامية لبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري إضافة إلى تعمده ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.

واختتم محمود بلاغه بالإشارة إلى أن المقدم ضده البلاغ سبق وأن شارك في مناسبات عدة أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة توليها الحكم بالبلاد عام 2012 وهو ما يشير إلى انتمائه إلى تلك الجماعة الإرهابية وارتباطه بها.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ إيمان البحر درويش لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.