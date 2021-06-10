سكرتير محافظ قنا تتابع موقف إحلال وتجديد مجمع الصناعات

عقدت المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اليوم الخميس، اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بمجمع الصناعات الصغيرة وانشاء نقطتي إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة ،وكذا عمل سور امامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة بمنطقة الصالحية التابعة لمدينة قنا والمخصص لها 40 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وذلك بحضور المهندسة ابتسام صموئيل مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بقنا والمحاسب حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة و علي غريب مدير ادارة التعاون بالمحافظة وممثلين عن مديرية الطرق والنقل وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء .

استعرضت السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع الانتهاء من تنفيذ اعمال احلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي واعمال الكهرباء ، كما تم استعراض خطة عمل رصف الطرق بالمنطقة بالتنسيق مع جهات المرافق وجاري البدء في طرح وانشاء نقطتي إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور امامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.

الجدير بالذكر انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فى وقت سابق بشان معاونة المحافظة في إدارة المجمع وتنفيذ اعمال تأهيل للبنية التحتية بهدف دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج و التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يتماشي مع سياسة الدولة.

وكان قد افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والسفير حداد عبدالتواب الجوهرى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية مكتب تصديقات الخارجية ،وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسلامة محمد عبده المشرف العام مدير مكاتب التصديقات علي مستوى الجمهورية ومحمد نجيب المشرف الفني ومدير مكتب تصديقات ديوان وزارة الخارجية ، والسيد محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب السابق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.