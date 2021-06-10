الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تتلمذت على يد يوسف وهبى.. محطات في حياة زهرة العلا

زهرة العلا
زهرة العلا

كانت صاحبة وجه ملائكي، تميزت بجمال باهر، مكنّتها ملامحها من دخول الوسط الفني، لكن كغيرها من النجمات عاشت قصة حب طريفة روت تفاصيلها لمجلة الكواكب، الراحلة زهرة العلا التي يوافق اليوم ذكرى ميلادها. 
 

"نشأتها"
ولدت زهرة العلا، بمحافظة الإسكندرية، عاشت طفولة غير مريحة نظراً لظروف عمل والدها وكثرة تنقلاته بين المحافظات، ظهرت موهبتها الفنية مبكرًا حين نجحت فى تكوين فريق للتمثيل بالمدرسة وكانت تشرف على الأعمال وتخرجها، وحصلت مدرستها على المركز الأول. 
 

بعد حصولها على دبلوم معهد الفنون المسرحية، انتقلت زهرة العلا مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ثم إلى القاهرة، وهناك تتلمذت على يد الفنان يوسف وهبي وعملت في المسرح.
 

"أهم أعمالها  
من أهم أعمال زهرة العلا في السينما: "إسماعيل يس في الاسطول"، "المرأة المجهولة"، "خدعني أبي"، "أنا بنت ناس"، "الإيمان"، "يسقط الاستعمار"، "آمنت بالله"، "جحيم الغيرة"، "طريق السعادة"، "جميلة"، "شريك حياتي"، "ملك البترول"، "نافذة على الجنة"، "الغريب"، "الجريمة والعقاب"، "سجين أبوزعبل"، "بورسعيد"، "سر طاقية الإخفاء"، "حد السيف"، "دعاء الكروان"، "في بيتنا رجل"، "أنا وبناتي"، "الليالي الدافئة"، "الأخوه الغرباء"، "الوسادة الخالية"، "مشوار عمر"، "عاشور قلب الأسد"، "الزوجة أول من يعلم"، "بنت الحتة"، "إني راحلة"، "على هامش السيرة".
 

"زيجاتها"
تزوجت أربع مرات، مرتان من العائلة، ثم الثالثة من النجم صلاح ذو الفقار، لكن زواجهما انتهى بالانفصال عقب عام، أما الزيجة الرابعة فكانت من المخرج حسن الصيفي.
 

"وفاتها"
رحلت عن عالمنا في 18 ديسمبر عام 2013، عن عمر يناهز الـ  79 عاماً، ونعاها عدد من نجوم الفن. 

 

 

 

وفاة رابعة محافظة يوسف فول

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

حار نهارا لطيف ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

بلاغ يتهم إيمان البحر درويش بمشاركة «الإخوان» أغراضها الإرهابية

ضبط فتاتين فى واقعة «فتاة العباءة ومنع دخولها كافيه التجمع الخامس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

يوم جديد يوثق جرائم الاحتلال.. اعتقالات وإغلاق لمؤسسات فى الضفة الغربية