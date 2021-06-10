تتلمذت على يد يوسف وهبى.. محطات في حياة زهرة العلا

كانت صاحبة وجه ملائكي، تميزت بجمال باهر، مكنّتها ملامحها من دخول الوسط الفني، لكن كغيرها من النجمات عاشت قصة حب طريفة روت تفاصيلها لمجلة الكواكب، الراحلة زهرة العلا التي يوافق اليوم ذكرى ميلادها.



"نشأتها"

ولدت زهرة العلا، بمحافظة الإسكندرية، عاشت طفولة غير مريحة نظراً لظروف عمل والدها وكثرة تنقلاته بين المحافظات، ظهرت موهبتها الفنية مبكرًا حين نجحت فى تكوين فريق للتمثيل بالمدرسة وكانت تشرف على الأعمال وتخرجها، وحصلت مدرستها على المركز الأول.



بعد حصولها على دبلوم معهد الفنون المسرحية، انتقلت زهرة العلا مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ثم إلى القاهرة، وهناك تتلمذت على يد الفنان يوسف وهبي وعملت في المسرح.



"أهم أعمالها

من أهم أعمال زهرة العلا في السينما: "إسماعيل يس في الاسطول"، "المرأة المجهولة"، "خدعني أبي"، "أنا بنت ناس"، "الإيمان"، "يسقط الاستعمار"، "آمنت بالله"، "جحيم الغيرة"، "طريق السعادة"، "جميلة"، "شريك حياتي"، "ملك البترول"، "نافذة على الجنة"، "الغريب"، "الجريمة والعقاب"، "سجين أبوزعبل"، "بورسعيد"، "سر طاقية الإخفاء"، "حد السيف"، "دعاء الكروان"، "في بيتنا رجل"، "أنا وبناتي"، "الليالي الدافئة"، "الأخوه الغرباء"، "الوسادة الخالية"، "مشوار عمر"، "عاشور قلب الأسد"، "الزوجة أول من يعلم"، "بنت الحتة"، "إني راحلة"، "على هامش السيرة".



"زيجاتها"

تزوجت أربع مرات، مرتان من العائلة، ثم الثالثة من النجم صلاح ذو الفقار، لكن زواجهما انتهى بالانفصال عقب عام، أما الزيجة الرابعة فكانت من المخرج حسن الصيفي.



"وفاتها"

رحلت عن عالمنا في 18 ديسمبر عام 2013، عن عمر يناهز الـ 79 عاماً، ونعاها عدد من نجوم الفن.