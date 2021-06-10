الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هربت من الدرسة لتدخل السينما.. كيف بدأت زهرة العلا مشوارها الفنى؟

زهرة العلا
زهرة العلا

رغم امتلاكها وجها ملائكيًا إلا أنها لم تحظ باهتمام يمكنّها من تقديم أدوار بطولة مطلقة كمثيلاتها من الفنانات اللاتي تألقن بأعمال من بطولتهن، كانت هادئة في حياتها وفي عملها أيضًا، زهرة العلا، القديرة الراحلة التي تميزت برقتها وجمالها، يصادف اليوم ذكرى ميلادها. 

في حوارها لمجلة الكواكب عام 1957، قالت زهرة العلا: كنت طالبة بأحدى مارس الإسكندرية وشهدت إضرابًا في أحد المناسبات السياسية، لم أشارك في الإضراب بناءً على رغبة والدى، الذى قرر عودتى إلى المنزل لأنه لم يكن راضيًا عن مثل هذه المواقف، وبدلا من أن العودة إلى منزلها ذهبت إلى السينما، لمشاهدة فيلم، بالعرض الصباحى دون أن يعرف أحد، وعلى باب السينما شاهدت مديرة مدرستها التى كانت تربطها بأسرتها علاقة قرابة، سرعان ما تسلل الخوف لزهرة العلا من أن تخبر المديرة والدها فيعاقبها.  

فكرت الطفلة الصغيرة في تنفيذ فكرة تنجيها مما سيحدث لها حال معرفة والدها، نكشت شعرها، ظهرت كأنها "حولة"، إلا أن مديرة المدرسة لم تقع في هذا الفخ بل تعرفت عليها، وامساك بها وسألتها: لماذا فعلت ذلك وغيرت شكلك، فاعترفت لها، فضحكت المديرة وقالت:" طالما انتى شاطرة تعالى اعملى مكياج لبنات فرقة المدرسة"، وبالفعل نفذت زهرة العلا النصيحة، ثم انضمت لفرقة تمثيل والتحقت بمعهد التمثيل. 

ميلاد ذكرى طفلة طفل منزل الإسكندرية

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

حار نهارا لطيف ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

بلاغ يتهم إيمان البحر درويش بمشاركة «الإخوان» أغراضها الإرهابية

ضبط فتاتين فى واقعة «فتاة العباءة ومنع دخولها كافيه التجمع الخامس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

يوم جديد يوثق جرائم الاحتلال.. اعتقالات وإغلاق لمؤسسات فى الضفة الغربية