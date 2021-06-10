أعلنت نقابة المهن السينمائية عن وفاة زوجة المخرج عادل الأعصر وموعد الجنازة من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفاة زوجة المخرج عادل الأعصر

وكتبت نقابة المهن السينمائية، في منشورها: «نقابة المهن السينمائية تنعى زوجة الزميل المخرج عادل الأعصر ”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأضاف البيان: ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية زوجة الزميل المخرج عادل الأعصر، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، الجنازة، اليوم الخميس الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢١ بعد صلاة العصر من مسجد الحصري ٦ أكتوبر تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.

المخرج عادل الأعصر قدم للسينما والدراما التليفزيونية ما يقرب من 30 عملاً خلال مسيرته، فهو مخرج سينمائي من مواليد 28 فبراير 1955، كانت بدايته في الحقل الفني عام 1985 من خلال فيلم باسم «صفقة مع امرأة» بمشاركة مجموعة من النجوم الكبار هم حسين فهمي، مديحة كامل، وعادل أدهم، وانطلق بعدها، ففي العام التالي قام بتأليف وإخراج فيلم «الحلم القاتل».