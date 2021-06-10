الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 2895 بطاقة لمواطنى بنى سويف

واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملف «الأمن الإنساني»، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من خلال توجيه مأموريات من الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية للقرى والنجوع لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم، ضمن مبادرة «كلنا واحد» لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا الإطار، وجهت الأحوال المدنية سيارات مجهزة استهدفت عددًا من القرى النائية ذات الكثافة السكانية العالية «ننا، قاي، بليفيا، دشطوط، صفت راشين ببني سويف»، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطنيها.

وحركت الأحوال المدنية تحت إشراف مدير الإعلام والعلاقات بالقطاع 5 سيارات مجهزة بإشراف ضباط وفنيين لبني سويف، نجحت في استخراج 2895 بطاقة رقم قومي و6805 مصدر مميكن، حيث لقيت هذه القوافل والمأموريات استحسان الأهالي الذين قدموا الشكر لجهاز الشرطة.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين، نظرًا لظروفهم الصحية بمنازلهم بمحافظات «المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة» وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية، وحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارًا لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

وواصلت وزارة الداخلية، تفعيل مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث نظمت قافلة، استهدفت عدة قرى بدوائر مراكز شرطة «إهناسيا، سمسطا، بنى سويف، ببا»، وذلك بالتنسيق بين قطاعى «الخدمات الطبية – الأحوال المدنية- حقوق الإنسان»، ومديرية أمن بنى سويف.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة»، بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى إيفاد مأموريات خارجية بتلك الدوائر، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى، لعدد من المواطنين.