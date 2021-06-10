عون: جمعيات الصليب والهلال الأحمر قدم الدعم لـ9800 عائلة في انفجار بيروت

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن امتنان بلاده للدعم الذي يتلقاه باستمرار من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، متطلعا إلى استمراره لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد الرئيس اللبناني، خلال استقباله اليوم، الأمين العام للاتحاد جاجان شاباجين، أن وجود المكتب الإقليمي للاتحاد الذي يغطي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيروت دليل على ثقة الإتحاد بلبنان وبدوره في محيطه والعالم.

وقال عون إن الخدمات التي قدمها الاتحاد لاسيما بعد انفجار ميناء بيروت في شهر أغسطس الماضي تركت أثرا كبيرا في نفوس اللبنانيين عموما ولاسيما المنكوبين منهم، وخصوصا المشاركة في أعمال الإغاثة الفورية ومساعدة 9800 عائلة متضررة وتقديم مساعدات غذائية ومادية، فضلا عن الدعم النفسي.

كما توجه الرئيس اللبناني بالشكر لمساعدة الاتحاد في مكافحة جائحة كورونا، منوها بالتنسيق القائم بين الاتحاد وجمعية الصليب الأحمر اللبناني.

ووفقا لبيان من رئاسة الجمهورية اللبنانية، أثار الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اللقاء مسألة النازحين السوريين وتداعياتها على القطاعات اللبنانية كافة، داعيا إلى دعم لبنان في مطالبته بإعادة النازحين إلى بلادهم في اطار العودة الآمنة، خصوصا إلى المناطق التي لم تعد تشهد عمليات عسكرية، لافتا إلى أن نزوح أعداد كبيرة من السوريين زاد في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ما يجعل من المستحيل الاستمرار في هذا الواقع.

من جانبه، أعرب جاجان شاباجين الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن سعادته لوجوده في بيروت ولقائه رئيس الجمهورية ، مؤكدا على الاستمرار في دعم لبنان وجمعية الصليب الأحمر اللبناني برئاسة الدكتور أنطوان الزغبي الذي حضر اللقاء والأمين العام للجمعية جورج كتاني، مشيدا بالتنسيق الدائم القائم بين الاتحاد والجمعية، ومنوها بما يقوم به الصليب الأحمر اللبناني في مختلف المجالات.

وقال شاباجين إن الاتحاد سيواصل تقديم المساعدات للبنان في المجالات الصحية والاجتماعية، بهدف التخفيف من الاثار الصعبة التي خلفتها الاحداث لاسيما بعد انفجار ميناء بيروت وانتشار جائحة فيروس كورونا.