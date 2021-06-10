الإمارات: تقديم 82 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، عن تقديم 82 ألفا و263 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13 مليونا و590 ألفا و206 جرعات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ضد فيروس "كورونا" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 2.190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 240.744 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 591.613 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.717 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.132 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 570.960 حالة.

إعطاء 13 مليون جرعة من لقاح كورونا

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، تقديم 96.659 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أمس، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 13.507.943 جرعة بمعدل توزيع 136.58 جرعة لكل 100 شخص.

و يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.