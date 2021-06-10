حبس تشكيل عصابى متهم بسرقة الدراجات النارية في شبرا مصر

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد عبد العزيز، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة الدراجات النارية بمنطقة شبرا مصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عامل – مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال تركها أمام العقار سكنه بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وأقرا بإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى "ملك أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة"، وأضافا بتصرفهما فى الدراجتان المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (عاطل - مقيم بالقليوبية - له معلومات جنائية) مقابل تحصلهما منه على مواد مخدرة "هيروين" بقصد التعاطى.

تم بإرشادهما ضبط الأخير.. وبحوزته (الدراجتان المُبلغ بسرقتهما- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- عدد 3 هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة") .. وبمواجهته أقر بشرائه الدراجتان من المتهمان نظير تحصلهما منه على جرعات من مخدر الهيروين، وعلمه بأن الدراجتان من متحصلات حوادث سرقة، وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان، وإتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.