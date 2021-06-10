«نهضة مصر» تصدر ترجمة كتاب «تنشئة الإنسان في العالم الرقمي»

أصدرت دار "نهضة مصر للنشر" النسخة العربية من كتاب للكاتبة "ديانا جرابر" ليكون ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 الذي يعقد فينهاية شهر يونيو2021.

استمد كتاب "تنشئة الإنسان في العالم الرقمي" أهميته من سمعة مؤلفته وأهميتها كشخص فاعل ومؤثر في مجال التربية الإعلامية والتعليم الرقمي، مما جعل قصص هذا الكتاب قصصًا ذات عمق لأنها قائمة على الخبرات العملية والواقعية،المستقاة من عشر سنوات كاملة أمضتها المؤلفة في العمل على المشكلات الرقمية مع الأطفال.. وبالإضافة للقصص والمشكلات أوردت المؤلفة في صفحات كتابها نصائح نحو 40 خبيرًارقميًا قدموا خبراتهم ورؤاهم وتحذيراتهم، ليحقق الكتاب هدفه الأسمى الموضوع له وهو:

نشر ثقافة الحفاظ على الخصوصية - ومساعدة الآباء على خلق تجربة تصفح آمنة للأطفال وحمايتهم من استغلال الآخرين-تدعيم فكرة المناقشات المنزلية والأنشطة الممتعة التي تستطيع أي أسرة مشغولة بالروتين اليومي استخدامها- إدارة الوقت وكيفية استغلاله أمام الشاشات.

أما عن الكاتبة "ديانا جرابر" فهي معلمة ومناصرة لمحو الأمية الرقمية ، تم مؤخرًا تكريمها بجائزة مدرس محو الأمية الإعلامية لعام 2017 من الجمعية الوطنية لتعليم محو الأمية الإعلامية، وهي منظمة رائدة في مجال السلامة ومحو الأمية الرقمية على الإنترنت.

الكتاب يشارك في معرض القاهرة الدولي، المقرر أن يشارك فيه أكثر من الـ700 ناشر مصري وأجنبي، بالإضافة إلى التوكيلات، وتستخدم تكنولوجيا حديثة للتحكم في عدد الرواد يوميا طبقًا لمعايير الصحة والطاقة الاستيعابية المقررة، بالإضافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء قناع الوجه والحفاظ على مسافات التباعد للحماية من فيروس كورونا.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكبر سوق للكتاب والنشر في الوطن العربي، وكانت قد اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين لمناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت شعار "في القراءة حياة" خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس والشريك الاستراتيجي؛ حيث أكدت «عبدالدايم» أن مصر تعد الأكثر استيعابًا للناشرين في معارض الكتاب الدولية منذ جائحة كورونا.