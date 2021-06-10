الهلال الأحمر الفلسطيني يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة

أشادت مي عارف، رئيس البعثة الدائمة للهلال الأحمر الفلسطيني في مصر، بالدور المصري في الاستجابة العاجلة للأزمة التي شهدها قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يدرك دور مصر العظيم في دعمه.

وأضافت عارف، خلال انطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية التي قام بتوفيرها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للفلسطينيين بقطاع غزة، أن القافلة التي يتم إطلاقها اليوم تمثل جزءًا من جهود مصر المتواصلة منذ سنوات طويلة لدعم الفلسطينيين في قضيتهم، مقدمة خالص الشكر والتقدير والاعتزاز نيابة عن الشعب الفلسطيني للهلال الأحمر المصري والقيادة السياسية المصرية لجهودهم الخالصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

فيما قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنه منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة يستمر متطوعي الهلال الأحمر المصري دون كلل بالتواجد بمعبر رفح والمستشفيات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تم استقبال وتوفير الخدمات اللازمة من دعم نفسي وإعادة للروابط العائلية للمصابين، بالإضافة لذويهم من المرافقين.

وصرح لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر: "لا يمكنني إخفاء فخرنا وشرفنا بأن نكون على صلة باستجابة مصر لمساعدة سكان قطاع غزة بسبب الأزمة الأخيرة التي مرت بها المنطقة".

وأضاف: "من واجبنا دعم النازحين في جميع أنحاء العالم، واليوم تمثل شراكتنا مع الهلال الأحمر المصري الالتزام الإنساني للمنظمة الدولية للهجرة لدعم مشاركة مصر الدؤوبة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، بالإضافة إلى موقف مصر من أجل السلام وإعادة الإعمار".

وقال: "نحن على يقين من أن أكثر من 30 طنًا من العناصر والمعدات الطبية والأدوية، وعدة آلاف من مجموعات النظافة، والمواد الوقائية من كوفيد- 19، والمواد الغذائية وغير الغذائية، سيتم استخدامها بكفاءة لزيادة قدرة الفلسطينيين على الصمود وزيادة قدرات مصر على تقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب".