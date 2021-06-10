«شبه الجزيرة بتنور».. 13 مشروع كهرباء بـ515 مليون جنيه في جنوب سيناء

بذل قطاع الكهرباء في جنوب سيناء، التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، جهودًا في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين بالقطاع البالغ عددهم 94 ألف مشترك في 30 مركز وقرية، خلال الفترة 1 يوليو 2014 حتى يونيو 2020، والتي شهدت تنفيذ مشروعات قومية بلغ عددها نحو 13 مشروع وبتكلفة إجمالية بلغت 515 مليون جنيه، بحسب بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر، بشأن إنجازات شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال الفترة من 2014 حتى 2020، شهد قطاع كهرباء جنوب سيناء تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 40 مليون جنيه، كخطة استثمارية طموحة.

واضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء، بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 475 مليون جنيه، تمثلت في:

1-توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة

2-توصيل التيار الكهربائى لشركة أنابيب البترول بمدينة أبورديس

3-توصيل التيار الكهربائي لـ83 عمارة سكنية بمدينة الطور

4-توصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور

5-توصيل التيار الكهربائى للقرى السياحية بشرم الشيخ

6-مشروع تغذية متحف شرم الشيخ

7-مشروع تغدية مصنع الكاولين بشرم الشيخ

8-مشروع تغدية محطة تحلية مياه الطور

9توصيل التيار الكهربائى لمشروع 6 تجمع بدوى تنموي.

10-توصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (9) تجمعات على طول الخط.

11-توصيل التيار الكهربائي لمشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناء

12-مشروع تغدية جامعة الملك سالمان (شرم الشيخ/الطور/رأس سدر)

13رفع التعارضات لتوسعة طريق النفق /شرم الشيخ الجديد.