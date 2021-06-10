الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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فن

«حكمت المحكمة».. أوبريت الليلة الكبيرة ملكًا للمنتج محسن جابر

سيد مكاوي
سيد مكاوي

أصدرت محكمة القاهرة الاستئنافية الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد جودة أبو زيد، وعضوية المستشار أحمد محمد الطاهر والمستشار  الحسين مصطفى حكماً تاريخياً جديداً بجلسة 10/3/2021 فى الدعوى الاستئنافية رقم 366 لسنة 12 ق قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه.

وأقام المحامى حسام لطفى، بصفته وكيلاً عن شركة صوت القاهرة دعوى قضائية ضد شركة ستارز لمحسن جابر يطلب فيها تثبيت ملكية (أوبريت الليلة الكبيرة) لصالح شركة صوت القاهرة مخالفًا للحقائق الثابته بمستندات شركة ستارز التى آلت إليها ملكية (أوبريت الليلة الكبيرة) من الموسيقار سيد مكاوى وتم قيدها طبقا للقانون بوزارة الثقافة التى أصدرت شهادة قيد بها لصالح شركة ستارز.

يذكر أنه نظرًا لامتناع شركة صوت القاهرة عن الوفاء لشركة ستارز بمقابل استغلال المصنفات المشار إليها منذ عام 2014 فقد اضطرت الأخيرة إلى إقامة الدعوى 624 لسنة 2020 اقتصادى القاهرة بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 17/10/2010 مع إلزامها بالتعويض، وأنه بجلسة 31/8/2020 قضت المحكمة بفسخ العقد المذكور مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدى لشركة ستارز تعويضاً قدره مليون ونصف مليون جنيه، وتأيد هذا الحكم بجلسة 21/4/2021 فى الاستئناف رقم 578 لسنة 12 قضائية استئنافية.

اوبريت الليلة الكبيرة الموسيقار سيد مكاوي محسن جابر شركة مزيكا المنتج محسن جابر

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