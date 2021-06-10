«إسكان النواب» تطالب بضوابط صارمة لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

طالب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بوضع ضوابط وقواعد تحكم عدم استفادة غير المستحقين بمبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة 3% متناقصة وبفترة سداد 30 عامًا، مشيرًا إلى أهمية أن تحدد المساحات وسقف أعلى للأسعار بما يتناسب مع متوسط أسعار الشقق في السوق العقاري، مؤكدًا على أهمية أن يصل الحد الأقصى لشقق متوسطي الدخل لمليون وخمسمائة ألف جنيهًا ليتناسب مع شريحة متوسطي الدخل.

وأكد مسعود، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحد الأقصى لتمويل شقق محدودي الدخل ب 350 ألف جنيهًا يتناسب مع أسعار إسكان الشباب الذي تقدمه الدولة، كما يمكن بهذا التمويل شراء شقق تتناسب مع قدرة محدودي الدخل الشرائية، مشيرًا إلى أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة يكشف عن أنه دائمًا ما ينحاز للبسطاء ومتوسطي الدخل وتنفيذًا لوعده بتوفير شقة لكل من يطلب، كما أن هذه المبادرة وضخ أموال في السوق العقاري سيؤدي إلى تنشيطه وإنعاشه، وسيؤدي إلى قيام المستثمرين بالمساهمة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهو ما سيخفف التكدس السكاني في القاهرة والدلتا.

وأشار مسعود، إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها بناء دولة جديدة بمدن جديدة تخفف الزحام والتلوث وتواكب التطور التكنولوجي فظهرت مدن الجيل الرابع حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مدن المنيا الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين وسفنكس وأسيوط الجديدة وغيرها مما يؤسس لدولة جديدة متطورة.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد طالبت الحكومة بإعلان تفاصيل وضوابط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، ومدة سداد تبلغ 30 عامًا، حيث وجه الرئيس البنك المركزي ببلورة تفاصيل المبادرة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل لشراء وحدات سكنية بأقل فائدة ممكنة وبأطول فترة سداد.