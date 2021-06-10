«تموين الدقهلية»: لدينا 27 مركز خدمة مطور

أكد السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المحافظة لديها ٢٧ خدمة مطور لخدمة القري، ومستهدف إنشاء ٧ مراكز جديدة تم وضعها بالخطة، بمراكز اجا ومنيه النصر، وميت غمر، نبروه، بالإضافة الي ٤ مراكز أخري تابعة لمبارة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " في قري مركز شربين علي أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري

وقال دايره ان مركز " تمي الاتميد " يه مركزين احداهم بالبيضاء ،ويخدم نحو ٢٠ قرية ، ويقدم كافة الخدمات التموينية لاصحاب البطاقات من الإصدار الجديد والفصل الاجتماعي والنقل من محافظة لاخري ،والتظلمات.

وأضاف أن عدد المتعاملين بالمركز الواحد يصل لاكثر من ٥٠ فرد يومياً، مشيراً الي انه يتم تطبيق كافه الاجراءات الاحترازية مع كافة المواطنين لمواجهة انتشار فيرس كورونا، ويتم منعه في حال عدم ارتداؤه كمامة من الدخول.

وتواصل وزارة التموين سعيها لتطوير المكاتب التموينية وتحويلها لمراكز خدمة مطورة , في اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتستهدف الوزارة اقامة ٦٠٠ مركزاً جديداً اضافة الي تطوير ١٤٠٠ مكتب تمويني علي مستوي الجمهورية، حيث انتهت من تنفيذ ٥٠%؜ من المستهدف وسيتم تشغيل كافة المراكز الجديدة خلال العام 2021 .

وأكدت الوزارة استمرار تلقى التظلمات الخاصة ببطاقات التموين مستوى المديريات، نظرا لوجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بتظلمات من قبل ولم تقبل , مؤكدة انه سيتم البت في التظلمات على الفور ،على ان تقوم مديرية التموين داخل المحافظة برفعها إلى الديزان العام بوزارة التموين، ثم يقوم الديوان العام بإرسال النظام إلى المركز الرئيسى بوزارة الإنتاج الحربى.

وكشف تقرير صادر عن وزارة أنه تم الانتهاء من تطوير 200 مكتب تموينى وتحويلهم إلى مراكز آداء خدمة متطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة، وتم تشغيل منهم 150 مكتبا فى 25 محافظة حتى الآن .

وساهمت المراكز المطورة فى إنهاء الطوابير وتسهيل حصول المواطنين على استخراج بطاقات بدل فاقد او تالف او بطاقات تموين جديدة للفئات الاولى بالرعاية، وتستعين حاليا بخريجى الجامعات المكلفين بأداء الخدمة العامة، للعمل فى تلك المراكز المتطورة، لسد العجز فى أعداد العاملين، حيث تم الاستعانة بـ 600 من مكلفى الخدمة العامة حتى الآن، كما يتم صرف مكافآت شهرية لكل شاب من مكلفى الخدمة العامة ويعمل بهذه المكاتب المتطورة بقيمة 750 جنيها شهريا بجانب ما يتحصل عليه الخريج من مهارات وخبرة تؤهله لسوق العمل عقب انتهاء فترة تكليفه فى أداء الخدمة العامة