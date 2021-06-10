مصر تطلق منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار بمشاركة 33 دولة إفريقية غدا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 11 إلى 14 يونيو، بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية يمثلون 33 دولة، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الإفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.

وتشهد أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات التي تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063 ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، وعرض أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وتنطلق فعاليات المنتدى غدا الجمعة 11 يونيو، وتبدأ الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا"، ويلقي فيها كلمة الترحيب المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، و Wamkele Keabetswe Mene الأمين العام، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليلقي كلمته الافتتاحية ويعلن بدأ جلسات المنتدى، والذي سيشهد توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والتعاون.

وتُعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا.. دور الحكومات والشركاء الإقليميين"، وتناقش دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجه التحديات العالمية الحالية غير المسبوقة، والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والشركاء الإقليميين لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والصحي والاجتماعي للشعوب الأفريقية، ودور المبادرات العامة والخاصة في رفع جودة الموارد البشرية للشعوب الأفريقية من خلال تحسين الخدمات الصحية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، وكيف يمكن للقطاع الخاص والشركاء الإقليميين المساعدة في تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويتحدث في الجلسة الثانية كلا من؛ الدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والدكتورة رانيا المشاط -وزيرة التعاون الدولي- والدكتورة هالة زايد -وزيرة الصحة والسكان- وWamkele Keabetswe Mene - الأمين العام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، والدكتور الهادي محمد إبراهيم –وزير الاستثمار والتعاون الدولي، جمهورية السودان، وAbdou Fall رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى (APIX)، السنغال، ويدير الجلسة الدكتور هاني سري الدين - رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.

أما الجلسة الثالثة في اليوم الأول ستناقش مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، والتحديات المشتركة في إفريقيا، إقامة بنية تحتية فعالة وإسكان ميسور وصرف صحي عالي الجودة، ومحاور الطاقة في إفريقيا، نحو تبادل المعرفة والتعاون الإقليمي (عرض تجريه مشروع ربط الكهرباء في مصر مع الدول الأفريقية)، وتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات من خلال تطوير شبكة نقل متنوعة على المستوى القاري، ويتحدث فيها كلًا من؛ الدكتور محمد شاكر -وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- وكامل الوزير-وزير النقل- والدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وDhieuMathokDiing وزير الاستثمار، جمهورية جنوب السودان، و Anthony NkinzoKamole المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية (ANAPI)، ويدير الجلسة المهندس طارق شكري عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.