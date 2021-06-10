رئيس قطاع مشروعات «القومي لتنظيم الاتصالات» يحصد جائزة أفضل بحث على مستوى العالم

• الأول عربيًا وعالميًا.. خبير بتنظيم الاتصالات يحصل على جائزة التميز

حصل الدكتور فاضل ديغم رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس مجموعة العمل الدولية للمدن الذكية بالاتحاد الدولي للاتصالات على جائزة التميز لعام 2021 عن أفضل بحث على مستوى العالم مساهمةً في تطور مجال الاتصالات من الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE) خلال التقييم السنوي حول الأبحاث المؤثرة في قطاع الاتصالات خلال الخمسة عشر عامًا السابقة، وتعد هي المرة الأولى التي يتم منح هذه الجائزة لباحث من أصل مصري وعربي.

تم نشر البحث الفائز عام 2007 واكان له أثر كبير على تطور أنظمة وخدمات الاتصالات وبالأخص ما يعرف بأنظمة الراديو الذكي وهي أجهزة لاسلكية تتمتع بالقدرة على إدراك ما حولها واتخاذ قرارات ذكية مناسبة، وكذلك تطوير وتطبيق مبدأ استخدام الطيف الترددي بشكل ديناميكي مما يسهم في رفع كفاءة وزيادة الخدمات التي يمكن تقديمها من خلاله، حيث تم الاستعانة بالبحث والاستفادة من نتائجه في العديد من الأبحاث والدراسات اللاحقة من قبل ما يقرب من 3500 باحث ومؤسسة علمية وصناعية على مستوي العالم.

يأتي اختيار البحث الفائز بناء على توصيات من خبراء دوليين مشرفين على الدوريات العلمية الدولية في مجال الاتصالات لترشيح مجموعة منتقاة من الأبحاث المنشورة خلال 15 عامًا وكان لها إسهاما في تطور أنظمة وخدمات الاتصالات.

وتعد الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE) أكبر وأرفع جمعية دولية تقنية، تضم في عضويتها قرابة الـ400 ألف عضو وتنظم ما يقرب من 300 مؤتمر دولي سنويًا، وتصدر عدد من المعايير الدولية لتطوير وتشغيل أنظمة الاتصالات، مقرها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء تأسيسها وتنتشر فروعها في كل دول العالم.



الدكتور فاضل ديغم رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات