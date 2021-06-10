بدون شكاوى.. «الإسكندرية» تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية، حيث يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية.

وقال سعد، إن 87826 طالبًا أنهوا امتحانات الإعدادية أمام 379 لجنة بالمحافظة، وتمت الامتحانات وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتي شملت نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجنة يوميًّـا، وخَفْض أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًـا بدلا من 20 طالبًـ ، وكذلك استخدام أجهزة الكشف الحراري، والتباعد الاجتماعي الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، وخروج الطلاب على دفعات بعد أداء الامتحان لعدم التزاحم، وكذلك تنظيم دخول وخروج الملاحظين والمراقبين، ولم يتم رصد أي حالات مرضية باللجان.

وأكد سعد أنه لم تَرِد أية شكاوى بشأن امتحان الدراسات الاجتماعية إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت السبت 5 يونيو، وانتهت اليوم الخميس، وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجان النظام والمراقبة بالدقة في عمليات تقدير درجات الطلاب ومراجعتها ورصد الدرجات واستخراج النتائج حرصًـا على حقوق الطلاب.