الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» على منصة شاهد VIP

منة شلبي
منة شلبي

من عروض "شاهد الأولى"، دراما اجتماعية تطرح قضية كفالة في الموسم الثاني من مسلسل "ليه لأ" للكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم وآخرين، ومن إنتاج "E Producers".

 مسلسل «ليه لأ

 

ترصد الأحداث حكاية ندى، التي ترغب في احتضان طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل. وتشير الكاتبة مريم نعوم إلى أن "العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد".

 مسلسل «ليه لأ

وتضيف نعوم بالقول أن "عبارة "ليه لأ" ليست مقتصرة على سيدات تواجهن تجارب حياتية معينة، فقد يمتد الأمر في مواسم قادمة ليرصد مواضيع ترتبط برجال يجدون أنفسهم منحصرين بأنماط معينة لا يمكنهم الخروح منها".

 مسلسل «ليه لأ

وتشرح نعوم عن "ندى التي ستتمرد على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالاحساس بالأمومة، وكأن هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تتحقق الأمومة، علماً أن ثمة طرق أخرى سنكتشفها من خلال المسلسل".

 

 مسلسل «ليه لأ

وتعيش الشابة حالة من الحيرة من مدى صواب قرار مصيري اتخذته، وحالة صراع داخلي ومع المحيطين بها، في ظل وجود ضغوط عليها إلى جانب علاقتها مع الطفل الذي ترغب في تبنيه".

وضع فكرة العمل دينا نجم، وتولت نجم كتابة السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدي أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم.

يعرض "ليه لأ" في جزئه الثاني، وهو من عروض شاهد الأولى، اعتباراً من الخميس 10 يونيو، ويجمع إلى منة شلبي، وأحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين.

ليه لا مسلسل منة شلبي منصة شاهد vib

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