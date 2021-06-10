الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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الأنبا باسيليوس يستقبل وفدًا من لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف

النيافة الأنبا باسيليوس
النيافة الأنبا باسيليوس فوزي

استقبل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للكنيسة، أمس الأربعاء، وفدًا من لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، بمقر المطرانية.
 

واستمع نيافة المطران إلى النشاط الحالي الذي تقوم به لجنة مكافحة الإرهاب، كذلك الأهداف المستقبلية التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها.
 

جدير بالذكر أن هذه المقابلة تأتي في إطار إهتمام نيافته بالعمل الميداني للمنظمات الاجتماعية، ودورها البناء في المجتمع.
 

وفي سياق متصل تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد الصعود المجيد إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداس الإلهي؛ بمقر مطرانياتهم بإجراءات مشددة.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تنظيم صلوات القداسات احتفالات بهذه المناسبة، ولكن عن من خلال عدة طرق للحضور، حيث حددت بعضها  الحجز المسبق قبل الحضور للقداس، ومن بين هذه الكنائس ايبارشية شبرا الشمالية والجنوبية وقطاع كنائس مدينة نصر.


وعيد الصعود هو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد.

وعيد الصعود هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.

ويعتبر واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية، أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون .

 

الانبا باسيلوس الكاثوليك الإرهاب مكافحة التطرف الكنيسة

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