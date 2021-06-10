الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير النفط العراقي يناقش تنفيذ مشاريع كبرى في مجال استثمار الغاز

وزير  النفط العراقي
وزير  النفط العراقي إحسان عبد الجبار

أكد وزير  النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، الخميس، مضي وزارة النفط  بتنفيذ  المشاريع الكبري في مجال  استثمار الغاز ومشاريع التكرير التي تعمل  على تنفيذها بالجهد الوطني أو  التعاون مع الشركات العالمية.

وشدد  الوزير عبد الجبار، خلال  اجتماع استثنائي لهيئة الرأي في الوزارة، على ضرورة تطوير العمل في شركة غاز البصرة  من خلال استثمار كافة الإمكانات لزيادة الإنتاج لتوفير الوقود الغازي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية، حسب بيان لوزارة النفط العراقية.
 

 واستمع المجتمعون لمناقشة مشاريع وخطط الوزارة الاستراتيجية والاستثمارية الكبرى واستعراض خطط تطوير الحقول النفطية والتأكيد على إنجاز المشاريع دعما للاقتصاد الوطني . 
 

وتم أيضا مناقشة خطة المشاريع الكبرى لشركة نفط البصرة في مجال تطوير القدرات الخزنية والتصديرية فضلا عن مشروع جمع الغاز المتكامل الذي يتم من خلاله جمع وتكرير الغاز من حقول الطوبة، واللحيس، وارطاوي، ومجنون والمشاريع المتعلقة بهذا المشروع الكبير وأهمها تطوير حقل ارطاوي وتشييد منشآت الماء المركزي والبنى التحتية.
 

 كما استمع المجتمعون إلى شرح قدمه المدير التنفيذي لشركة غاز البصرة بشأن خطة الأعمال المالية  لتطوير العمل في الشركة للعام الحالي  والمتضمنة إضافة وحدات جديدة خلال السنوات لغاية 2023  بالإضافة إلى خطط جمع وتصدير الغاز .


وناقش المشاركون في الاجتماع العرض الذي قدمته شركة/ CPECC / الصينية بشأن تنفيذ مشروع غاز لصالح شركة نفط ميسان الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وآليات الإسراع بالقرارات الفنية والتجارية للمشروع.


 وبحسب البيان،  فقد تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المهمة في قطاع التصفية منها متابعة إنجاز مشروع مصفى كربلاء في شركة مصافي الوسط  ومصافي الجنوب وتم التأكيد على ضرورة الإنجاز وفق الخطط المعدة.

وانخفضت أسعار النفط، الخميس، إذ كشفت بيانات المخزون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للخام، ارتفاع مخزونات البنزين مما يشير إلى طلب أضعف من المتوقع على الوقود في بداية الصيف، وهو موسم الذروة لحركة السيارات في البلاد. 

العراق النفط الوقود وزير النفط العراقي لغاز

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