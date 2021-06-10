«تساعد على التركيز والحفظ».. أفضل الأدعية التي تُقال أثناء المذاكرة

يجد طلاب المدارس والجامعات الذين يؤدون امتحاناتهم هذه الأيام صعوبة في التذكر والحفظ أثناء المذاكرة، ما يجعلهم يبحثون عن شيء لم يشتت انتباههم ويزيدهم من التركيز، وتصدرت أدعية الحفظ والتذكر محركات البحث تزامنًا مع امتحانات الطلاب هذا الشهر، حيث يؤدي الطلاب من مختلف المراحل التعليمية الامتحانات هذه الأيام.

"دعاء الحفظ"

اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنّك أنت العليم الحكيم.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنّك أنت العليم الحكيم.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا مـن خزائن رحمتك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينه يا ربّ العالمين.

اللهم إنّي أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.