الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد توجيهات الرئيس بتنفيذها.. كل ما تريد معرفته عن مدينة السيارات العالمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مخطط مدينة السيارات العالمية، وذلك خلال اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وعرض خلال اللقاء، المخطط العام لـ"مدينة السيارات العالمية"، وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة كل الجوانب التي تتعلق بالسيارات، ولتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومباني إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مدينة السيارات العالمية:

- موقع مدينة السيارات الجديدة سيكون على طريق "العين السخنة – القطامية".

- مساحة مدينة السيارات الجديدة ستكون 57 فدانا وتسع حوالي 4 آلاف سيارة

- تتضمن مدينة السيارات الجديدة شركات التأمين والبنوك والشعر العقاري وإدارات مرورية ومراكز فحص وخدمات.

- تحتوى مدينة السيارات الجديدة على فروع للمطاعم والكافيهات ومسجد واستراحات للعاملين.

- مدينة السيارات الجديدة من المقرر أن تضم جميع معارض السيارات المتواجدة داخل أحياء محافظة القاهرة، بالإضافة إلى وحدة تراخيص كبيرة وشهر عقاري متطور.

- ستوجد في مدينة السيارات الجديدة شركات التأمين المختلفة لتصبح مدينة متكاملة الخدمات .

- أما سوق السيارات الجديد سيتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات وسوق السيارات الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة كما تضمن استراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع. 

- كما يضم سوق السيارات الجديد مكاتب للشهر العقاري ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف كما يضم عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.

- لم يقتصر سوق السيارات الجديد على السيارات الجديدة، بل سيتم طرح السيارات المستعملة أيضًا، كما تهدف المدينة إلى تخفيف الضغط عن شوارع قلب القاهرة.

السيسي جديدة جديد محافظة تخطيط

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