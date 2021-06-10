الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بدون جمهور من خارج اليابان.. تفاصيل إقامة أولمبياد طوكيو

ألعاب أوليمبية
ألعاب أوليمبية

صدمة كبيرة تلقاها محبو الألعاب الأوليمبية حول العالم، حيث أعلن منظمو دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية طوكيو 2020، منذ قليل، أنه لن يتم السماح بحضور جماهير من خارج اليابان، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة اليابانية المسؤولة عن الأوليمبياد، تامايو ماروكاوا، القرار في نهاية اجتماع مع رئيسة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، ونظيره على رأس اللجنة البارالمبية، أندرو بارسونز وحاكمة طوكيو، يوريكو كويكي.

 

وترصد "الدستور" تفاصيل دورة الألعاب الأوليمبية. 

 

  • تقام دورة الألعاب الأولمبية 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021، ثم تقام بعدها دورة الألعاب البارالمبية من 24 أغسطس حتى 4 سبتمبر.
  • سبق وتم تأجيل البطولة من قبل بسبب تفشي فيروس كورونا.
  • تشمل البطولة الأولمبية 33 منافسة، في 339 مباراة، وتقام في 42 قاعة وساحة.
  • الألعاب البارالمبية فتشمل 539 مباراة في 22 رياضة، وتقام في 21 قاعة وساحة.
  • تقام أغلب المباريات في نطاق العاصمة طوكيو، إلا أن بعض مباريات كرة القدم والماراثون تقام في منطقة سابورو في مقاطعة هوكايدو.
  • بدأت اليابان تطعيم المواطنين في فبراير الماضي، بعد أغلب الدول المتقدمة.
  • يبلغ عدد من تلقوا اللقاح كاملا في البلاد حوالي 2.9 مليون شخص، أي 2.3 في المئة من السكان.
  • بدأت حملة تطعيم موسعة في نهاية مايو في طوكيو وأوساكا، كونهما المدينتين الأكثر تأثرا في الموجة الأخيرة.
  • أغلقت اليابان حدودها أمام الأجانب بسبب كورونا.
  • يتوجب على المشاركين في البطولة والوفود المصاحبة لهم إجراء اختبارات عند الوصول إلى اليابان وقبل مغادرتها.
  • قبل إعلان اليابان إقامة البطولة من غير جمهور، قالت إنه لن يقام حجر صحي، لكن يتعين على المشاركين الإقامة في مجموعات مغلقة وعدم الاختلاط بالسكان.
موت اليابان رياضة حملة الدستور

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