بدون جمهور من خارج اليابان.. تفاصيل إقامة أولمبياد طوكيو

صدمة كبيرة تلقاها محبو الألعاب الأوليمبية حول العالم، حيث أعلن منظمو دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية طوكيو 2020، منذ قليل، أنه لن يتم السماح بحضور جماهير من خارج اليابان، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة اليابانية المسؤولة عن الأوليمبياد، تامايو ماروكاوا، القرار في نهاية اجتماع مع رئيسة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، ونظيره على رأس اللجنة البارالمبية، أندرو بارسونز وحاكمة طوكيو، يوريكو كويكي.

وترصد "الدستور" تفاصيل دورة الألعاب الأوليمبية.