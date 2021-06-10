وأنت في بيتك.. تعرف على أسعار مدينة نور وكيفية الحجز والسداد أون لاين

شهدت فروع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة -أكبر مطور عقاري في مصر وواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في الوطن العربي- إقبالًا ضخمًا من العملاء للتعرف على سعر المتر في نور، وفي سبيل التسهيل للعملاء للحجز والتعرف على أسعار مدينة نور من مجموعة طلعت مصطفى، أتاحت المجموعة خدمة جديدة لعملائها التواصل مع فريق المبيعات بالشركة عبر تطبيق زووم.

وللراغبين في التعرف على الأسعار الحقيقية لمدينة نور، يمكنه زيارة الموقع الإلكتروني للإطلاع على تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز إلكترونيًا وسداد دفعة الحجز أون لاين، واحجز وحدتك في نور من طلعت مصطفى دون عناء الذهب لفروع المبيعات والانتظار لساعات طويلة (من هنا).

كما يتيح الرابط الجديد للعملاء التواصل مع فريق المبيعات بالشركة عبر تطبيق زووم للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالمشروع والوحدة وطرق الحجز والسداد، كما يتيح الموقع مقاطع فيديو تعريفية للمستخدمين لتمكينهم من التعرف على طريقة الاستفادة من كامل خدمات الموقع، وبهذا ترفع المجموعة شعار اعرف أسعار مدينة نور.

يذكر أن مدينة "نور" تقام بالشراكة بين الشركة العربية للاستثمار العمرانى، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم تنفيذها على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهى أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.