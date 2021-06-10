هشم رأسه بآلة حادة.. أخ يقتل شقيقه في الفيوم

نشبت مشاجرة اليوم الخميس، بين الأشقاء بسبب خلافات عائلية بقرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق، ما أدى إلى مصرع أحدهم ويدعى محمد عبدلله يبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل مدرسًا.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بنشوب مشاجرة عائلية بين الإخوة وبعضهم أدى إلى مصرع الشقيق الأصغر ويدعى محمد عبدلله يبلغ من العمر 40 عاماً، ويعمل مدرسًا، بسبب ضربة بآلة حادة على رأسه، على يد أخيه الأكبر “م. م” ونجله صاحب محل أدوات صحية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لقرية الخلطة وتم القبض علي الجاني والبحث عن نجله الذي فر هربا من مسرح الجريمة وجار البحث عنه.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق آخر لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، نتيجة وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية علي طريق بمحافظة الفيوم.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا يفيد، وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق بين قرية الجيلاني والخالدية بمركز أبشواي.

انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر، نتيجة وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية تحمل رقم 45077 نمر الفيوم.

تم نقل الجثة إلى المشرحة ووضعت تحت تصرف النيابة العامة والمصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.