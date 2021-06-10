وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2020-2021.

نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 70.38%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1276 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 37.68%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1542 طالبًا وطالبة، ونسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 43.29%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1439 طالبًا وطالبة.

وفي سياق متصل عقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية؛ للحديث عن التحضير لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والاستعداد لها.

وخلال كلمته أكد الدكتور عبد الرحمن الضويني، أن الأزهر الشريف على قمة الهرم التعليمي بمصر، وأنه ليس رئيسَ مؤسسة تعليمية فقط بل الأزهر صاحب رسالة، وبين أن العمل على رفعته دين، وأكد ضرورة التعاون للخروج بالامتحانات بالشكل اللائق.

ومن جانبه وجه الدكتور سلامة داود الشكر والتقدير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على ثقته بتوليته رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا على تحقيق مبدأ العدالة في امتحانات الثانوية الأزهرية، و تيسير السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، وتوفير الجو المناسب لهم بلا إفراط أو تفريط.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف أن السبب الرئيسي لتواجده تقديم الدعمِ الكامل للمعاهد، والمناطق الأزهرية بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات بشكل ملائم.

وأكد الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه جارٍ العمل بالفعل لتوفير الاحتياجات اللازمة للامتحانات، مشيرًا أنه تم توفير كواشف أجهزه الحرارة.

كما أوضح " عبد العظيم" الدور الذي يجب على المناطق الأزهرية فعله قبل وأثناء الامتحانات، ونوه على مجموعة من التعليمات الخاصة بالامتحانات منها زيادة مقار اللجان، والتأكد من صلاحيتها لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

كما أكد ضرورة المرور على اللجان، وخصوصا من قبل قيادات المنطقة، بالإضافة إلى متابعة خاصة لامتحانات طلاب العلوم الإسلامية، ونوه أنه سيكون هناك تدريبات قبل الامتحانات لكافة المشاركين.