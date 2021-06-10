«القباج» تشهد إطلاق قافلة مساعدات طبية للفلسطينيين

بالتعاون مع «الهجرة الدولية»

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، بأن الدولة المصرية تهب مدافعة عن الإنسان مهما كان جنسه أو دينه، مؤكدة أن حقوق الإنسان ليست خطاب ولكن ممارسة وفعل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، خلال انطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية التي قام بتوفيرها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للأشقاء بالقطاع إن إطلاق القافلة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوحيد الجهود الحثيثة للاستجابة إلى الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط التي توجه إليها أنظار العالم أجمع والتي أصابت قطاع غزة.

وأضافت أنه لا يخفى على أحد أن مثل تلك الأحداث تنال من الإنسانية جمعاء، مشيرة إلى أنه على مدار التاريخ شهد العالم العديد من النزاعات التي حولت العديد من الآمنين والمستضعفين والنازحين، بلا مأوى وبحاجة إلى كل من الدعم والاستجابة العاجلة.

وقالت القباج إن مصر أثبتت على مدار التاريخ جاهزيتها وحضورها الدائم لدعم وخدمة الإنسانية متى تطلب الأمر بكل القوة والحب وبكل الموارد الممكنة، مؤكدة أن فلسطين كانت ومازالت في ضيق من العيش بسبب الموقف الذى يمتد منذ زمن والذى ازداد سوءا بسبب الأحداث الأخيرة خاصة التي تنال من المدنيين والآمنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن الدور القيادي لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وبموجب المسؤولية الملقاة على عاتقها كانت من أولى الدول التي قدمت يد العون والمساعدة السباقة إلي دولة فلسطين الشقيقة، وفتحت معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وذويهم في مختلف المنشآت الصحية كاستجابة سريعة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأحداث، وفي الوقت نفسه قامت الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية بتجهيز الاحتياجات من مختلف المواد الإغاثية.