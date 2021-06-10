أبرزها 40 طن مخلل وأغذية فاسدة.. ضبط 1344 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن عن ضبط 1344 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2,574 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسماعيلية.

وتمكنت الجهود من ضبط 2,76 طن "مفروم ومقطعات "لحوم – كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة - 30000 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "لزوم التعبئة"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتجهيز اللحوم "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2,23 طن "بط مجمد – مقطعات وهياكل دواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1,2 طن "مقطعات دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف طبى بيطرى، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لتقطيع وتجهيز الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 31 طن "مخللات – ملح طعام" معبأة داخل شكائر وبراميل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط 1,4 طن "زيت طعام" معبأ داخل جراكن بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 16700 جهاز وقطعة مستلزمات طبية بدون مستندات "مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 20000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط 6,5 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 12,8 طن "أعلاف حيوانية – خليط أعلاف" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج.