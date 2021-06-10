الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا «خطير»؟ هيئة الدواء تجيب

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

نفت هيئة الدواء المصرية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن تعارض استخدام بعض الأدوية مع لقاحات فيروس كورونا، ومنها ما تم تداوله مؤخرا من شائعات حول خطورة استخدام أدوية التخدير، ومنها أدوية التخدير الموضعي التي تستخدم في جراحات الأسنان، مع لقاحات فيروس كورونا، وأن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة.

ولفتت إلى أهمية التصدي للشائعات المتداولة والمعلومات المغلوطة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية عدم صحة تلك الأخبار، وأنه بالبحث في المصادر العلمية المعتمدة تبيّن أنه لا يوجد دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا .

وأهابت الهيئة بجموع المواطنين بضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.


وحذرت هيئة الدواء المصرية من الانسياق وراء الشائعات فيما يخص التعامل مع الأدوية؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة، مطالبة بالرجوع للجهات الرسمية، لافتة إلى أن الهيئة تستقبل جميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية، وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية  عبر الموقع الرسمي للهيئة https://www.edaegypt.gov.eg.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

هيئة الدواء المصرية تعارض استخدام بعض الأدوية لقاحات فيروس كورونا خطورة استخدام أدوية التخدير التخدير الموضعي جراحات الأسنان

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

حقيقة استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر

نجل مالك «شقة الزمالك» يكشف سرًا جديدًا عن «الكنز»

ننفرد ببند خطير منح فرجانى ساسي حق الرحيل عن الزمالك

خطة «الصحة» للقضاء على قوائم انتظار «لقاحات كورونا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري