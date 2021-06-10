الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«تنمية الصادرات»: خلق جيل من المصدرين وتطوير منتجات تصديرية في إفريقيا

برنامج تدريب المصدرين
برنامج تدريب المصدرين

قال الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إنه تم تنفيذ برنامج تدريب المصدرين لدخول الأسواق الأفريقية والذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، في إطار جهود الهيئة لتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديري لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، واستكمالاً لتنفيذ برنامج الأنشطة المشتركة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في مصر بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي يستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة في إفريقيا.

وأضاف سالمان، خلال اختتام فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين حول "الدخول للأسواق الإفريقية"، أن البرنامج تضمن تدريب مسؤولي وأخصائي التصدير لـ50 شركة من القطاعات التصديرية المستهدفة شملت مواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الطبية والصيدلانية والصناعات الهندسية والطباعة والتعبئة والمنتجات الورقية والأثاث والصناعات الغذائية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تعزيز القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تدريبهم على تحديد الأسواق المستهدفة، والتعرف على القواعد واللوائح المختلفة التى تحكم عملية التصدير، بالإضافة إلى الإلمام بالجوانب القانونية للتعاقدات الدولية، والتعرف على مصادر التمويل وآليات الدفع، وكذا تعلم كيفية تجنب مخاطر التصدير، والتعرف على لوجستيات النقل للأسواق الأفريقية، والإلمام بكيفية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مع الدول الإفريقية، وأخيراً تدريب الشركات على كيفية إعداد خطة تصديرية.

ووأضح، أنه تم أيضاً تنظيم ورشتي عمل بالقاهرة ودمياط في إطار تنفيذ برنامج الأنشطة المشتركة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لرفع القدرات التصديرية للمصدرين المصريين الى السوق الإفريقي، بالإضافة إلى الاشتراك بعضويات فى مواقع عالمية لتوفير الفرص التصديرية والمناقصات فى الدول الإفريقية، مشيراً إلى أنه جاري العمل على تنظيم ورش عمل أخرى في محافظات أخرى، وعلى تنظيم برنامج تدريبي مماثل لتدريب المصدرين بمحافظة الإسكندرية.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أنه سيتم اختتام برنامج الأنشطة المشتركة بين الهيئة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لهذا العام، بتنظيم بعثات تجارية وترتيب اجتماعات لقاءات توفيق أعمال على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية بدورته الثانية فى العاصمة الرواندية كيجالي في ديسمبر 2021.

الصادرات تدريب أفريقيا أسواق مصدرين

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