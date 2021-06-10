لترشيد مياه الرى.. عمل متواصل بالمحافظات لتأهيل وتبطين الترع

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



وواصلت الإدارة العامة المتكاملة للموارد المائية والري بمحافظة الغربية اليوم الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة كفر متبول بهندسة رى قطور، وتأهيل ترعة أبو وافى بهندسة رى غرب المحلة، وتأهيل ترع شوبر والشوربجى القديم وسجين والنشو بهندسة رى طنطا، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.



كما يتم متابعة تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة على حافظ بطول 9،75 كيلو متر بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، بجانب تأهيل وتبطين ترع الشركة و النظام وتحويلة بحر بيلا ، وتأهيل ترعة السنط الآخذة من ترعة المربط بزمام هندسة ري سيدي غازي بزمام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.



من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ " الدستور "، فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع ، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، وإزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة.



يذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.