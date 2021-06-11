وزير العدل يتسلم تقريرا عن إجراءات تطبيق تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بالمحاكم

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، العمل على تطوير المحاكم ورفع كفاءتها وإنشاء المكاتب الأمامية للتيسير على المتقاضين على مستوى الجمهورية.

وأكدت مصادر قضائية لـ "الدستور، أن الوزير قد تلقى، صباح أمس الخميس، تقريرا مفصلا حول التجهيزات الجديدة التي تمت في المحاكم لتطبيق منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، من خلال قاعات مجهزة بالمحاكم والسجن.

- توفير شبكات تلفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون

و يقوم المشروع على توفير شبكات تلفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها «6» ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التلفزيونية المغلقة والمؤمنة.

ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، كما يحقق عدة أهداف، منها الأمني، ويتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

- تطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية

كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية، بتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوى.

وانتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، خلال الفترة الماضية من المرحلة الأولى للمشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين، بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.