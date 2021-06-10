الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. مصر للطيران تسير 61 رحلة تنقل 5182 راكبًا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران غداً الجمعة، ٦١ رحلة جوية بمعدل ٤٨ رحلة دولية، و٩ رحلات داخلية، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل ٥١٨٢ راكبا.

وتتوجه الرحلات الدولية إلى كل من لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن،نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، دبي، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، أبوجا، ميونيخ، بيروت، عمّان، الشارقة،نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل،  بودابيست، البحرين، الخرطوم.

وتسير الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

 

شروط السفر إلى مصر

 

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي،وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت  الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارًامن 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

مصر للطيران تسيير غدا رحلة تهبط عدة عواصم عالمية

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