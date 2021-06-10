الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ سلحفاة «لوجرهيد» مهددة بالانقراض بأحد شواطئ الساحل الشمالي

سلحفاه لوجرهيد
سلحفاه لوجرهيد

قال حازم الكواكبي أحد الغواصين ومؤسس فريق حماية الكائنات البحرية، إن الفريق انتشل اليوم الخميس ، سلحفاة "لوجرهيد" المهددة بالانقراض بأحد شواطئ الساحل الشمالي شرق مدينة مرسي مطروح. 

وأوضح أن السلحفاة التي تم انتشالها تضررت من التفاف خيوط وبلاستيك حولها بالإضافة إلى وجود  ورم بطرفها الخلفي إثر التفاف الخيط عليها وإصابات قديمة.

وأكد أنه تم إزالة الخيوط والبلاستيك المتسبب في عمليه الاختناق التي كانت تمر بها السلحفاة وتم إسعافها، مشيرا إلى أنه تمت عملية نزولها الأمن  إلى البحر مرة أخرى.

وكان فريق حماية وإنقاذ الكائنات البحرية،  عثر على ترسة بحرية كبيرة على أحد شواطئ الساحل الشمالي شرق مدينة مرسي مطروح.

وأضاف أنه تم على الفور انتشال الترسة، حيث تبين نفوقها إثر تأثرها بإصابة في الرأس ناتجة عن اصطدامها بأحد المراكب، مؤكدًا أنه تم تحديد نوع السلحفاة وتم عمل مدفن آمن لها.

وأشار إلى أنها خضراء من الأنواع المهددة بالانقراض، وطولها 60 سم وعرضها 48 سم، مقدما الشكر للعاملين في مجال الإنقاذ البحري لوعيهم.

سلحفاه لوجرهيد
سلحفاه لوجرهيد
سلحفاه لوجرهيد بالساحل الشمالي
سلحفاه لوجرهيد بالساحل الشمالي
سلحفاه لوجرهيد
سلحفاه لوجرهيد
سلحفاه لوجرهيد
سلحفاه لوجرهيد
سلحفاة لوجرهيد الساحل الشمالى مطروح شواطئ مطروح

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