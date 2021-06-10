الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 176 مخالفة غلق إداري لمنشآت طبية خلال حملات بالمنيا 

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مديرية الصحة  بالمحافظة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، نظمت حملة وتمكنت من خلال المرور على 288 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل ، ومنشآت طبية مختلفة ، حيث تم تحرير 176 مخالفة غلق ادارى لمنشأت طبية لوجود مخالفات.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر انه تم الانتهاء من ترخيص 27 منشأة طبية خاصة، مشيراً إلى أنه تم غلق 9 منشأت طبية خاصة مخالفة، كما تم استصدار قرارات إغلاق لـ 154 منشأة طبية خاصة مخالفة وتم فحص 10 شكاوى تم تقديمها الى الادارة لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية كانت قد نفذت حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية خلال الفترة من 22 الى 26 من مايو الجاري ، حيث تم المرور على 189 منشأة غذائية، وتم تحرير 55 مخالفة لمنشآت غذائية، حيث تنوعت المخالفات بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

 ومن ناحيته قال ، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 335 كيلو جرام أغذية مختلفة، و 48 لتر من المواد السائلة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 115 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

صحة المنيا تحرير مخالفات منشأت طبية حملات رقابية الدكتور محمد نادي

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