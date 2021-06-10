البرلمان الفيتنامي يبدأ دورته الشهر المقبل وسط موجة جديدة من «كورونا»

أفاد البرلمان الفيتنامي على موقعه على الإنترنت، بأنه من المتوقع أن يبدأ دورته الجديدة الشهر المقبل، بعد أن انتخب الفيتناميون 499 عضوًا في الجمعية الوطنية خلال انتخابات الشهر الماضي على مستوى البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه وفقا للبرلمان، من المتوقع أن يعقد جلسته الجديدة في 20 يوليو، ويأتي ذلك في حين تواجه البلاد موجة جديدة شرسة من وباء كورونا.

ووفقا للحكومة، تم اختيار نواب البرلمان، الذين سوف يشغلون مقاعده لمدة 5 أعوام، من بين 866 مرشحا تم انتقاؤهم مسبقًا من جانب جبهة الوطن، وهي منظمة حزبية القيادة.

وتوجه الفيتناميون إلى صناديق الاقتراع في 23 مايو خلال الانتخابات الإجبارية التي تجرى كل خمس سنوات لأعضاء البرلمان والمجالس الشعبية المحلية.

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 6536 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منذ 27 أبريل.

وتم تطعيم أكثر من 47 ألف شخص من السكان في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 98 مليون نسمة بشكل كامل حتى أمس الأربعاء، فيما حصل إجمالي 3ر1 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.