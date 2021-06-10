الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

جامعة الأزهر تشارك في إعلان نتائج «تصنيف QS» العالمي للجامعات بدبي

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر

غادر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لإعلان نتائج تصنيف QS العالمي لتصنيف الجامعات، يرافقه الدكتور أحمد الشافعي، مدير ملف التصنيف الدولي والامتياز البحثي والعلمي بجامعة الأزهر، جدير بالذكر أن قطاع البحث العلمي بجامعة الأزهر، قد حقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات العلمية، كان آخرها تقدم قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر 100 مركز في تصنيف شنغهاي، مما يعكس قدرته على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

يأتي ذلك  تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وانعكاسًا لتميز وريادة جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية العربية والشرعية والتطبيقية.

وفي سياق أخر، قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة، أشاد رئيس الجامعة بمستوى النظافة والنظام داخل الكلية، بجانب وقوفه على مدى تطبيق توصيات لجنة الأزمات بالجامعة؛ من القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان، إضافة إلى اطمئنانه على وجود لجان عزل خاصة؛ تحسبًا لأية ظروف، وأيضًا تابع وجود الأشراف الطبي على مدار الساعة في محيط لجان الامتحانات، من خلال التعاون مع الإدارة الطبية لفرع البنات برئاسة الدكتورة سحر يونس، مدير الإدارة الطبية لفرع البنات، وتأكد أيضًا من مراعاة الجميع للتباعد وترك مسافات آمنة، وارتداء الكمامات. 

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتورة إيناس طلعت، عميد كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة ياسمين المهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى حسام الدين مندور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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