رئيس الأكاديمية العالمية للصوفية يعرض على وزير الأوقاف الأردني المشاركة فى إعمار المسجد الاقصى

وزير الأوقاف الأردني يستقبل وفد الصوفية الدولي



استقبل وزيرالاوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة، وفد الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، الذي يزور عمان حالياً ورئيسه الدكتور مسعود رضا الرفاعي، وتبادلا الحديث حول النشاطات الخاصة بالأكاديمية العالمية في بريطانيا وعدد من دول العالم الإسلامي.



وكشف “الرفاعي” أن الوفد الصوفي الدولي اتفق على التعاون في إعمار المسجد الأقصى والتعاون بين الأكاديمية العالمية ووزارة الأوقاف الأردنية في كافة المجالات العلمية والدينية والتثقيفية.

جدير بالذكر، أن وفد الصوفية الدولى ، زار مصر مؤخرا، ويضم عددا من الشخصيات يأتى على رأسهم الدكتور مسعود رضا الرفاعى رئيس الاكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ورئيس رواق الأمام الرفاعى ببريطانيا، السيد عبدالرزاق ساجد رئيس جمعية المصطفى الخيرية الدولية ببريطانيا وعضو الأكاديمية ، والسيد جاهت على خان مدير مجلة الهدف الإنجليزية، وراجه فياض سلطان صحفى وباحث بريطانى .

وتعد الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية الكبرى فى العالم الإسلامى، حيث تتخذ من لندن مقراً لها، ويتبع هذه المؤسسه مئات العلماء من جميع أنحاء وأقطار العالم، وتحديداً دول مثل " الأردن وتركيا ومصر ولبنان والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وجنوب افريقيا وأمريكا والمملكة المتحدة والسعودية والأمارات والكويت والعديد من الدول الأخرى .

ويترأس المؤسسة الدكتور مسعود رضا الرفاعى رئيس رواق الإمام الرفاعى ببريطانيا، والمحاضر بالجامعات الإسلامية والأوروبية، والذى يلعب دور كبير فى نشر الدين الإسلامى والتصوف منذ إنشاء هذه المؤسسة العريقة التى يقوم على إدارتها خيرة الشباب والباحثين والمفكرين، حيث أن للمؤسسة دور محورى ومهم فى نشر الفكر الوسطى والتصدى للإنحرافات الفكرية وخطابات العنف والكراهية.



ونظمت المؤسسة عشرات الملتقيات والمنتديات الصوفية العالمية فى تركيا وفرنسا وبريطانيا والسنغال والصومال وغيرها من الدول، الأمر الذى جعلها من أكبر المنظمات والإتحادات الصوفية العالمية التى تقوم بدور إيجابى فى نشر ثقافة المحبة والسلام فى المجتمعات العربية والأوروبية، وهذا يعود للمنهج المعتدل الذى تسير عليه المؤسسة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.



وتسعى الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية إلى التأكيد على أن المنهج الصوفى منهج معتدل يجمع ولا يفرق ويقبل الآخر ولا يفرض شىء على أحد مما جعل الكثيرين حول العالم ينضمون للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ويعملون تحت لوائها .

يترأس مكتب الأكاديمية فى مصر الدكتور أحمد شحاته الأزهرى المستشار العلمى للطريقة الرفاعية، أستطاع خلال فترة وجيزة أن ينهض بفرع الأكاديمية، ويضم عدد من العلماء والباحثين الشباب الذين قدموا الكثير من الدراسات المهتمة بمحاربة التشدد ونشر الفكر المعتدل بين الناس فى مصر وماحولها من دول .