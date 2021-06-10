الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الصحفيين»: تحديد موعد دورات لجنة القيد الجديدة في الاجتماع المقبل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه أمس الأربعاء، الاستمرار في استقبال أوراق المتقدمين للجنة القيد الجديدة، ليوم 15 يونيو، وتحديد موعد الدورات الاجتماع المقبل.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لفحص أوراق الجرائد المتقدمة للتكويد، على أن تنتهي من تقريرها قبل بداية أغسطس المقبل.

في سياق متصل، تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اعمال التطوير بنادى الصحفيين الأحد الماضي برفقة محمد شبانة أمين عام النقابة ورئيس النادى.


وتعرف وزير الشباب والرياضة على آخر التطورات بالنادى كما وافق على طلبات مجلس الإدارة بإضافة بعض البنود المستجدة فى أعمال تطوير النادى من كالصرف وتجهيزات مجرى الحريق وغير ذلك .


وطالب محمد شبانة من وزير الشباب والرياضة تكثيف الأعمال بالنادى لاستلامه خلال أغسطس القادم، مشيرا إلى انه رغم النجاحات التى تحققها الهيئة العربية للتصنيع الا ان هناك بطء بعض الشىء من الشركة المنفذة وهو ما يستدعى اللقاء مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة.
 

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى ، وتتناسب مع لقاءات والاجتماعات بالنادي .


 ووجه الوزير بتذليل كافة العقبات التي الأعمال الإنشائية والتطويرية ، بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية.


حضر الجولة محمد نجم أمين الصندوق وأحمد ثروت عضو مجلس الإدارة وخالد جمال عضو مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

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