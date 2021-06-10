بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

لأول مرة علي مستوي المحافظات

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة التي استحدثتها شركة مياه الشرب كخدمة جديدة يتم تفعيلها لأول مرة على مستوي الجمهورية، بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه.

وقال المحافظ، إن الإسكندرية دائما سباقة في تقديم الخدمات المتميزة لمواطنيها، وأنها أول محافظات الجمهورية التي فعلت تلك السيارات بقطاع المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن السيارات المتنقلة تستخدم كفرع خدمة عملاء لتسهيل الوصول إلى جميع العملاء بأماكنهم على مستوى المحافظة، وتقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل “التعاقد على إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوى”، وتتميز بوجود شاشة عرض توضح المستندات المطلوبة للتعاقد كما يوجد معها كيميائي وأجهزة التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة وجودة المياه وعمال صيانة للتعامل مع أي كسور بشبكة المواسير.

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس، إجراء القرعة العلنية الأولى لعدد 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لصالح أسر منطقة نادي الصيد، وسط أجواء من الفرحة، ومن إجمالي 6044 أسرة سيتم نقلهم تباعًا.

يأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وتقديم كافة الخدمات لهم.

وأوضح المحافظ أنه عقب إجراء القرعة سيتم إبرام العقود القانونية الخاصة بالوحدات، وتسليم الأهالي الوحدات السكنية مباشرة. مؤكداً أن الوحدة السكنية تضم 3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجانًا.

وأضاف المحافظ أنه خلال شهرين سيتم تسليم ألف وحدة سكنية بمساكن بشائر الخير، لافتًا إلى أن إجراءات القرعة تتم وفق الأولويات للأهالي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالإسكندرية

اللواء محمد الشريف

تفقد اللواء محمد الشريف

سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالإسكندرية

سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالإسكندرية

سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالإسكندرية

سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالإسكندرية