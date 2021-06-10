محافظ الغربية يفتتح ٤ مدارس بتكلفة ١٦.٥ مليون جنيها

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم بناء وافتتاح ٧٩ مدرسة جديدة بتكلفة ٥٢٧ مليون جنيه خلال ١٨ شهرا وجاري العمل على افتتاح ١٤٥ أخرى بتكلفة ٨٦٧ مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولة صباح اليوم ، لافتتاح 4 مدارس بطنطا وبسيون بحضور النواب عبد المنعم شهاب، سامح حبيب، محمد فايد ، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية.

بدأت الجولة بافتتاح مدرسة الشهيد إبراهيم حسين محمد السيد الثانوية بنات (مدرسة الحكمة الثانوية بنات سابقاً)، والتي تمت بها عملية إحلال جزئي بإنشاء مبنى جديد بسعة (١٠) فصول على مساحة ٣٣٩٨.٩٣ متر مربع بتكلفة ٥.٧ مليون جنيه.



كما افتتح المحافظ المبنى الجديد بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، الذي يحتوي على (١٩) فصل بمساحة ٢٢٤٢.٥ متر مربع بتكلفة ٤.٩ مليون جنيه، ثم تم افتتاح أعمال التوسعة التي تمت بمدرسة ميت السودان ٢ الحديثة الابتدائية بشرق طنطا، حيث تم إنشاء عدد (٥) فصول على مساحة ١٩٩٦.٧١ متر مربع بتكلفة ٢.٦ مليون جنيه.

واخْتُتِمَت الافتتاحات بأعمال التوسعة بمدرسة المستشار أحمد عصمت (إنشاء ٩ فصول على مساحة ٢١٢٥.٨ متر مربع) بتكلفة ٣.٢ مليون جنيه فى بسيون.