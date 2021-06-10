هاجمت «بايدن».. 10معلومات عن حشرة السيكادا التى تنتشر بكثرة في الصحراء

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف طريف خلال تواجده في المطار قبل رحلته الأولى لأوروبا، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، عندما هاجمته حشرة "سيكادا" أو الزيز العملاقة.

يطلق عليها حشرة الزّيز لأنها تصدر صوتا يشبه كلمة زيز، لكن اسمها باللاتينية هو السيكاد.

تعيش في كل بلاد العالم لكن تنتشر أكثر الأماكن الجافة مثل الصحارى.

لها نوعان لكل منهما دورة حياة، سيكاد حولي يعيش من سنتين إلى خمس سنوات، السيكاد الدوري ايعيش من 13 إلى 17 سنة.

تقضي السيكادا الدورية معظم حياتها تحت الأرض، لا تظهر إلا بعد 13 أو 17 عامًا.

عندما تظهر تكون بأعداد ضخمة مما يجعل الحيوانات الأخرى تتغذى عليها.

ذات جسم ثقيل، تمتلك أربعة أجنحة رفيعة تغطي الجزء الخلفي، ولونها داكن.

يتراوح طولها من 2 لـ 5 سنتيمترات، ولها عينان صغيرتان ومتباعدتان.

السيكادا الدورية لا تخلق الأوبئة المدمرة، على الرغم من أن عشرات أو مئات الآلاف من الحشرات قد تتجمع في فدان واحد.

تستطيع الأسراب أن تطغى على الأشجار الصغيرة وتتلفها عن طريق إطعام البيض ووضعه عليها.

الصوت الذي يصدره الزيز ينتج عن اهتزاز طبلتين عند الذكر وهي عبارة عن غشائين رقيقين من هيكلها الخارجي مع ضلوع تشكلان غرفتيّ رنين جانبي أسفل البطن فعند تقليص العضلات الداخلية تنتج صوتا بالضغط ثم يسترخي ليعاود الكرّة.