«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

تشهد مصر منذ يومين موجة حارة، حيث تخطت درجات الحرارة الـ40 درجة ببعض المحافظات، ما جعل الأرصاد تحذر من التعرض لضربة شمس، وبالتالى تؤثر على المواطنين وتجعلهم يدخلون فى حالات إغماء.

وردًا على تساؤلات المواطنين عن حالة الطقس، وموعد انخفاض درجات الحرارة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس المتوقع اليوم الخميس سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب محافظات مصر، خاصة القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، أما على السواحل الشمالية سيكون معتدلاً ومن المقرر أن يصبح لطيف ليلاً.

وأضاف "شاهين" لـ"الدستور" أن البلاد تشهد نشاطًا في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما أن الطقس بدءًا من غدٍ الجمعة سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبًا.

وأشار "شاهين" إلى أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المقرر أن يستمر نشاط الرياح حتى السبت المقبل.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة اليوم الخميس، ستكون كالتالى:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة، والصغرى 28 درجة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد طالبت بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ، تقوم الأرصاد بإصدار تحديثاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بصفة مستمرة.